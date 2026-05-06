Anthropic s'allie à SpaceX pour renforcer ses capacités en intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 19:06
L'accord doit permettre à Anthropic d'améliorer les performances proposées aux abonnés de ses offres Claude Pro et Claude Max. Cette alliance intervient pourtant dans un contexte de tensions publiques entre Anthropic et Elon Musk, propriétaire de SpaceX et fondateur de xAI. Ces derniers mois, le milliardaire a multiplié les critiques contre Anthropic, notamment sur les questions de régulation de l'intelligence artificielle, allant jusqu'à accuser l'entreprise de "détester la civilisation occidentale".
Parallèlement, xAI poursuit l'expansion rapide de ses infrastructures à Memphis afin de concurrencer OpenAI, Google et Anthropic sur le marché de l'IA. Le centre Colossus 1 est actuellement son plus important site de calcul. Le projet fait toutefois face à des critiques locales liées à l'utilisation de turbines au gaz naturel, accusées d'aggraver la pollution atmosphérique dans la région. Par ailleurs, la startup fondée en 2021 par d'anciens chercheurs et dirigeants d'OpenAI serait en discussion avec des investisseurs pour une levée de fonds susceptible de valoriser l'entreprise jusqu'à 900 milliards de dollars.
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