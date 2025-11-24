 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
7 965,50
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Anthropic renforce les capacités de codage et d'agentivité du modèle d'IA Claude avec Opus 4.5
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 20:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup d'intelligence artificielle Anthropic a dévoilé lundi un modèle Opus amélioré, renforçant la capacité de Claude à écrire des codes détaillés, à créer des agents sophistiqués et à rationaliser les flux de travail des entreprises par le biais de feuilles de calcul et d'analyses financières.

Le nouveau modèle intervient alors qu'Anthropic, soutenu par Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , fait la course contre OpenAI et d'autres rivaux pour développer des modèles de grand langage de pointe visant à atteindre des capacités qui pourraient surpasser l'intelligence humaine.

Opus 4.5 fait partie des modèles les plus puissants de la famille Claude, offrant un raisonnement et une mémoire profonds, un codage et une performance polyvalente dans toute une série d'applications informatiques, y compris des tâches financières telles que la modélisation et la prévision.

Ses agents affinent de manière autonome leurs propres capacités et stockent les connaissances acquises lors de travaux antérieurs afin de les appliquer ultérieurement, a indiqué Anthropic.

Valeurs associées

ALPHABET-A
317,2983 USD NASDAQ +5,89%
AMAZON.COM
225,8800 USD NASDAQ +2,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank