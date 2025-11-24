Anthropic renforce les capacités de codage et d'agentivité du modèle d'IA Claude avec Opus 4.5

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup d'intelligence artificielle Anthropic a dévoilé lundi un modèle Opus amélioré, renforçant la capacité de Claude à écrire des codes détaillés, à créer des agents sophistiqués et à rationaliser les flux de travail des entreprises par le biais de feuilles de calcul et d'analyses financières.

Le nouveau modèle intervient alors qu'Anthropic, soutenu par Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , fait la course contre OpenAI et d'autres rivaux pour développer des modèles de grand langage de pointe visant à atteindre des capacités qui pourraient surpasser l'intelligence humaine.

Opus 4.5 fait partie des modèles les plus puissants de la famille Claude, offrant un raisonnement et une mémoire profonds, un codage et une performance polyvalente dans toute une série d'applications informatiques, y compris des tâches financières telles que la modélisation et la prévision.

Ses agents affinent de manière autonome leurs propres capacités et stockent les connaissances acquises lors de travaux antérieurs afin de les appliquer ultérieurement, a indiqué Anthropic.