Anthropic relève de 20 % ses prévisions de recettes pour 2026, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup d'intelligence artificielle Anthropic a revu à la hausse ses prévisions de revenus pour les prochaines années, prévoyant que les ventes quadrupleraient cette année pour atteindre 18 milliards de dollars et atteindraient 55 milliards de dollars l'année prochaine, a rapporté The Information mardi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.