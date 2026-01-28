 Aller au contenu principal
Anthropic relève de 20 % ses prévisions de recettes pour 2026, selon The Information
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 02:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup d'intelligence artificielle Anthropic a revu à la hausse ses prévisions de revenus pour les prochaines années, prévoyant que les ventes quadrupleraient cette année pour atteindre 18 milliards de dollars et atteindraient 55 milliards de dollars l'année prochaine, a rapporté The Information mardi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

