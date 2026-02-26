Anthropic rejette les demandes du Pentagone dans le cadre du litige sur les garanties en matière d'IA, selon son directeur général

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Warner Bros Discovery a déclaré jeudi qu'une offre révisée de 31 dollars par action transmise par Paramount Skydance était supérieure à celle de Netflix, laissant quatre jours au géant du streaming pour formuler une nouvelle offre pour abandonner la guerre des ...
Lire la suite
par Parisa Hafezi et Olivia Le Poidevin Les Etats-Unis et l'Iran ont effectué jeudi à Genève des progrès significatifs pour régler leur différend de longue date sur le programme nucléaire iranien, a déclaré le chef de la diplomatie d'Oman, qui sert de médiateur ...
Lire la suite
par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, seul le Dow Jones enregistrant une hausse modeste, au lendemain de la publication après-clôture des résultats trimestriels de Nvidia qui n'ont pas enthousiasmé les investisseurs, avec pour ...
Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Duolingo se concentre sur la croissance du nombre d'utilisateurs, ce qui a un impact ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer