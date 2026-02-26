Anthropic rejette les demandes du Pentagone dans le cadre du litige sur les garanties en matière d'IA, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic ne peut accéder aux demandes du Pentagone dans le cadre d'un litige sur les garanties de l'IA, a déclaré jeudi le directeur général de la société d'IA, Dario Amodei.