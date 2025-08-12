Anthropic propose le chatbot Claude au gouvernement américain pour 1 $

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic, soutenu par Amazon.com, a déclaré mardi qu'il offrirait son modèle d'intelligence artificielle Claude au gouvernement américain pour 1 $, rejoignant ainsi une liste croissante de startups d'intelligence artificielle proposant des accords lucratifs pour remporter des contrats fédéraux.

Cette annonce intervient quelques jours après que ChatGPT d'OpenAI, Gemini de Google GOOGL.O et Claude d'Anthropic ont été ajoutés à la liste des fournisseurs d'IA approuvés par le gouvernement.

"Le leadership de l'Amérique en matière d'IA exige que nos institutions gouvernementales aient accès aux outils d'IA les plus performants et les plus sûrs qui soient", a déclaré le directeur général Dario Amodei.

Son rival OpenAI a annoncé une offre similaire la semaine dernière, dans laquelle ChatGPT Enterprise a été mis à la disposition des agences fédérales américaines participantes pour 1 $ par agence pour l'année prochaine.