Anthropic présente discrètement son propre projet de loi sur la sécurité de l'IA aux législateurs, rapporte Politico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des représentants d’Anthropic ont discrètement présenté aux législateurs du Capitole un projet de loi visant à réglementer la sûreté et la sécurité de l’IA de pointe, a rapporté vendredi Politico, citant trois personnes au courant de ces démarches.

Selon cet article, le projet de loi permettrait au gouvernement d'interdire la mise sur le marché ou l'utilisation d'un modèle uniquement s'il présente un risque prévisible et imminent de causer plus d'un milliard de dollars de dommages, ou de tuer ou de blesser gravement plus de 50 personnes.

Voici quelques détails:

* Le risque doit résulter de la création ou de la mise en circulation d’une arme biologique, du fait que le modèle échappe aux contrôles de son développeur ou d’une cyberattaque, a rapporté Politico

* Anthropic et le ministère du Commerce n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

* En vertu de ce projet de loi, des évaluateurs indépendants, qui seraient enregistrés auprès du ministère du Commerce, seraient chargés d’évaluer périodiquement le laboratoire et ses modèles de pointe, selon le rapport

* Les laboratoires pourraient rémunérer ces évaluateurs, à condition que cette rémunération ne soit pas liée au résultat de l’évaluation, précise le rapport

* Si les évaluateurs déterminent qu’il existe un « risque imminent et précis » lié aux modèles de pointe d’une entreprise, ils doivent le signaler au ministère du Commerce dans les 72 heures suivant la fin de leur évaluation, a rapporté Politico

* Si le ministère du Commerce peut demander à un juge de suspendre un modèle après avoir constaté un risque, le texte interdit explicitement à tout autre ministère, agence ou fonctionnaire du gouvernement américain de suspendre le développement, le déploiement ou l’utilisation interne de ce modèle, selon le rapport

* Un juge fédéral de la Cour de district du district de Columbia pourrait ordonner la suspension d’un modèle, précise le rapport