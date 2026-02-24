Anthropic présente de nouveaux outils d'IA quelques semaines après que le plug-in juridique a provoqué une déroute du marché

De nouveaux plug-ins pour les banques d'investissement, les ressources humaines et les tâches d'ingénierie

Anthropic, soutenu par Google et Amazon, vise la première place sur le marché des entreprises

La publication d'un plug-in juridique a entraîné une chute des actions dans le secteur des logiciels

Le laboratoire d'intelligence artificielle Anthropic a dévoilé mardi 10 nouvelles façons pour les entreprises clientes d'intégrer sa technologie dans des domaines clés de leur travail, quelques semaines après que d'autres publications ont déclenché une chute agressive des actions des sociétés de logiciels traditionnelles.

La startup basée à San Francisco a déclaré que ses plug-ins pouvaient désormais aider aux tâches de banque d'investissement, telles que l'examen des transactions, aux tâches de gestion de patrimoine, comme l'analyse des portefeuilles, et aux tâches liées aux ressources humaines, notamment l'élaboration de documents destinés aux nouveaux employés qui reflètent le ton et les politiques d'une marque.

Anthropic a également présenté des modules d'extension pour le capital-investissement, l'ingénierie et le design.

Anthropic a déclaré que ses nouveaux plug-ins ont été développés avec des partenaires, notamment LSEG LSEG.L , FactSet FDS.N , Slack de Salesforce CRM.O et DocuSign

DOCU.O .

Des entreprises telles que Thomson Reuters TRI.TO , qui possède l'agence de presse Reuters, et RBC Wealth Management

RY.TO utilisent des agents d'intelligence artificielle alimentés par Anthropic.

L'annonce a fait grimper les actions des sociétés partenaires d'Anthropic - Salesforce a augmenté de 4 %, FactSet de 5 % et DocuSign de près de 6 %.

Soutenu par Google GOOGL.O et Amazon.com AMZN.O , le laboratoire a déclaré qu'il mettait en place des moyens de connecter son IA Claude à certains outils professionnels couramment utilisés, tels que Google Calendar et Gmail.

Les publications rapides de cette année montrent comment Anthropic cherche à prendre de l'avance dans la vente d'IA autonome sur le marché lucratif des entreprises, avant une offre publique de vente largement attendue .

Anthropic doit faire face à la concurrence de Google lui-même, d'OpenAI et de xAI d'Elon Musk, entre autres. La startup a déclaré qu'elle n'a pas décidé de s'introduire en bourse.

Le mois dernier, la publication par Anthropic d'un plug-in juridique a déclenché une chute mondiale de 830 milliards de dollars dans les valeurs des logiciels et des services, y compris certains des partenaires de la startup, sur six jours de bourse, les investisseurs craignant que l'automatisation par l'IA ne réduise les flux de revenus de ces entreprises.

Scott White, responsable des produits d'Anthropic pour les entreprises, a déclaré que l'objectif de Claude était d'offrir de meilleurs résultats aux clients, et non de les remplacer.

"Il ne s'agit pas d'un produit qui essaie de s'approprier chaque flux de travail", a-t-il déclaré lors d'une interview. "Nous fournissons l'infrastructure et l'intelligence nécessaires pour que nos partenaires ou nos clients puissent apporter leurs connaissances commerciales, leur expertise, leurs relations de confiance et leurs clients à l'équation."

Les entreprises peuvent également créer et gérer leurs propres modules d'extension, a précisé Anthropic.