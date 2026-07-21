Anthropic poursuivi en justice pour violation de brevets relatifs à la technologie des réseaux neuronaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre, du paragraphe 1 et des paragraphes 4 à 6 afin de préciser que le plaignant ne fait pas partie de l'Université du Tennessee) par Blake Brittain

Une association à but non lucratif qui gère les licences de la propriété intellectuelle de l’université du Tennessee a poursuivi le géant de l’intelligence artificielle Anthropic devant le tribunal fédéral du Delaware pour violation présumée de ses brevets liés aux réseaux neuronaux. La plainte de la Fondation de recherche de l’Université du Tennessee , déposée lundi et rendue publique mardi, affirme que les systèmes d’IA d’Anthropic enfreignent ses brevets sur une technologie d’apprentissage automatique inspirée des neurosciences. Cette action en justice serait la première affaire de contrefaçon de brevet intentée contre Anthropic. Lundi, un juge fédéral californien a approuvé l’accord historique de 1,5 milliard de dollars conclu par l’entreprise dans le cadre d’un recours collectif en matière de droits d’auteur intenté par un groupe d’auteurs concernant l’utilisation de leurs œuvres pour entraîner l’IA. “L’attitude cavalière d’Anthropic vis-à-vis des droits de propriété intellectuelle d’autrui dans le développement de ses produits va au-delà de l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur”, a déclaré la fondation dans sa plainte. Les porte-parole d’Anthropic et de la fondation n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant cette action en justice. L'organisation, basée à Knoxville, dans le Tennessee, a fait valoir que les systèmes d'Anthropic enfreignaient deux brevets couvrant “des contributions significatives dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, du calcul neuromorphique et du calcul inspiré des neurosciences”, inventés par des professeurs de l'université. Elle a demandé au tribunal des dommages-intérêts d’un montant non précisé ainsi qu’une ordonnance interdisant à Anthropic de porter atteinte à ses brevets.