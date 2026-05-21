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Anthropic pourrait utiliser les puces IA de Microsoft pour réduire sa dépendance à Nvidia
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 20:17

Anthropic est en discussions avec Microsoft afin d'utiliser les puces d'intelligence artificielle Maia 200 développées par le groupe américain, selon des sources de The Information confirmées par la suite par CNBC. Aucun accord définitif n'a encore été signé, mais une telle opération constituerait une avancée stratégique importante pour Microsoft dans le marché des processeurs spécialisés pour l'IA. Le groupe cherche à renforcer sa position face à Amazon et Google dans les infrastructures cloud destinées à l'intelligence artificielle.

Microsoft avait présenté la deuxième génération de ses puces Maia en janvier sans encore les proposer largement via sa plateforme Azure. Selon une source proche du dossier, Anthropic étudie actuellement leur utilisation alors que la société fait face à une forte hausse de ses besoins en capacité de calcul. Son directeur général Dario Amodei avait récemment reconnu des difficultés liées à la disponibilité des ressources informatiques, alimentées par le succès croissant de l'assistant Claude et de l'outil de programmation Claude Code.

Les deux groupes ont déjà renforcé leurs liens ces derniers mois. Microsoft avait investi 5 milliards de dollars dans Anthropic en novembre dernier, tandis que la start-up spécialisée dans l'IA s'était engagée à dépenser 30 milliards de dollars sur les infrastructures Azure. Anthropic utilise également les services cloud d'Amazon et de Google et continue de s'appuyer massivement sur les processeurs Nvidia. La société a par ailleurs signé un accord de dix ans avec Amazon Web Services autour des puces Trainium et prévoit aussi d'utiliser les TPU développés par Google.

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