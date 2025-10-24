Anthropic ouvre un bureau en Corée du Sud dans le cadre de son expansion en Asie

23 octobre - La startup d'intelligence artificielle Anthropic va ouvrir un bureau en Corée du Sud, dans le cadre de son expansion en Asie, a déclaré jeudi un haut responsable.

"Sur les cinq premiers utilisateurs de (Anthropic) dans le monde, trois se trouvent en Asie: La Corée, le Japon et l'Inde", a déclaré Paul Smith, directeur commercial, lors d'une interview accordée à Reuters.

Il a précisé que 25 % de l'utilisation globale de son outil de codage par IA, Claude Code, a lieu en Asie, l'utilisateur le plus actif se trouvant en Corée du Sud. L'entreprise a déclaré que le nombre d'utilisateurs hebdomadaires actifs de Claude Code en Corée avait été multiplié par six au cours des quatre derniers mois.

Cette initiative fait suite à une expansion mondiale à grande échelle d'Anthropic, qui a triplé ses effectifs internationaux afin de répondre à la hausse de la demande pour ses modèles linguistiques à grande échelle Claude AI en dehors des États-Unis.

"Cette croissance va s'accélérer en 2026", a déclaré Smith. "Nous nous concentrons sur les entreprises et nous approchons maintenant des 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires", en référence au chiffre d'affaires annualisé de l'entreprise.

La startup spécialisée dans l'IA fait la course aux rivaux pour construire des modèles capables de faire fonctionner des logiciels de manière fiable et de réaliser des travaux en plusieurs étapes, ce qui est essentiel pour les agents d'IA, qui peuvent effectuer des tâches pour le compte d'humains.

Le modèle d'IA d'Anthropic, Claude, compte aujourd'hui plus de 300 000 entreprises clientes, dont près de 80 % de l'utilisation se fait en dehors des États-Unis.

Smith a déclaré que la startup ouvrirait son bureau à Séoul au début de 2026, tout en fournissant déjà des services à des partenaires tels que SK Telecom, qui a investi 100 millions de dollars dans la startup en 2023. L'entreprise d'IA soutenue par Alphabet < GOOGL.O > et Amazon.com , évaluée à 183 milliards de dollars , a déjà annoncé son intention d'ouvrir des bureaux à Tokyo et dans le centre technologique indien de Bengaluru, et recrute pour plus de 100 postes à Dublin, Londres et Zurich.

Le dirigeant a déclaré à Reuters qu'Anthropic était à la recherche de partenaires locaux sur les trois marchés asiatiques pour soutenir les clients et qu'une nouvelle expansion devrait inclure un bureau en Australie.