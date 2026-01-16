Anthropic nomme Irina Ghose, vétérane de Microsoft, au poste de directrice générale pour l'Inde

BENGALURU, 16 janvier - La startup d'intelligence artificielle Anthropic a nommé Irina Ghose, ancienne cadre de Microsoft MSFT.O , au poste de directrice générale pour l'Inde, a annoncé la société vendredi.

Irina Ghose a occupé le poste de directrice générale des activités de Microsoft en Inde pendant deux ans avant de quitter l'entreprise en décembre 2025, après une carrière de 24 ans au sein du géant américain de la technologie.

Anthropic, qui est soutenue par Google GOOGL.O et Amazon

AMZN.O d'Alphabet, devrait ouvrir son premier bureau indien à Bengaluru au début de l'année 2026. Le pays est actuellement le deuxième plus grand marché pour le chatbot IA de l'entreprise Claude, avec une utilisation principalement axée sur des applications techniques telles que la programmation.

L'Inde, qui compte plus d'un milliard d'internautes, est devenue une arène très disputée pour les acteurs mondiaux de la technologie, à mesure que l'utilisation de l'IA par les entreprises et les consommateurs s'intensifie dans le pays.