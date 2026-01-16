 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Anthropic nomme Irina Ghose, vétérane de Microsoft, au poste de directrice générale pour l'Inde
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 05:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BENGALURU, 16 janvier - La startup d'intelligence artificielle Anthropic a nommé Irina Ghose, ancienne cadre de Microsoft MSFT.O , au poste de directrice générale pour l'Inde, a annoncé la société vendredi.

Irina Ghose a occupé le poste de directrice générale des activités de Microsoft en Inde pendant deux ans avant de quitter l'entreprise en décembre 2025, après une carrière de 24 ans au sein du géant américain de la technologie.

Anthropic, qui est soutenue par Google GOOGL.O et Amazon

AMZN.O d'Alphabet, devrait ouvrir son premier bureau indien à Bengaluru au début de l'année 2026. Le pays est actuellement le deuxième plus grand marché pour le chatbot IA de l'entreprise Claude, avec une utilisation principalement axée sur des applications techniques telles que la programmation.

L'Inde, qui compte plus d'un milliard d'internautes, est devenue une arène très disputée pour les acteurs mondiaux de la technologie, à mesure que l'utilisation de l'IA par les entreprises et les consommateurs s'intensifie dans le pays.

Valeurs associées

ALPHABET-A
332,7800 USD NASDAQ -0,91%
AMAZON.COM
238,0500 USD NASDAQ +0,59%
MICROSOFT
456,6600 USD NASDAQ -0,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank