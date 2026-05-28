Anthropic lève 65 milliards de dollars et affiche désormais une valorisation de 965 milliards de dollars

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Anthropic a annoncé jeudi avoir levé 65 milliards de dollars lors d'un tour de table de série H, ce qui valorise l'entreprise à 965 milliards de dollars après levée.