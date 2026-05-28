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Anthropic lève 65 milliards de dollars et affiche désormais une valorisation de 965 milliards de dollars
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 20:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a annoncé jeudi avoir levé 65 milliards de dollars lors d'un tour de table de série H, ce qui valorise l'entreprise à 965 milliards de dollars après levée.

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