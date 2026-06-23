Anthropic lance « Claude Tag » en avant-première pour les utilisateurs de Slack dans le cadre de la recherche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jeffrey Dastin

Anthropic a lancé mardi un agent d’intelligence artificielle au sein de l’application Slack «

CRM.N » de Salesforce, capable de collaborer avec les employés dans des discussions de groupe, renforçant ainsi sa présence sur le marché des entreprises, devenu un terrain de bataille clé pour les start-ups spécialisées dans l’IA.

Baptisé « Claude Tag », cet outil permet aux utilisateurs d’invoquer l’agent IA de l’entreprise dans un fil de discussion Slack en tapant @Claude. Il peut alors lire les conversations, décomposer les tâches et signaler de manière proactive les mises à jour pertinentes au sein de l’organisation sans qu’on le lui demande.

Cet agent, qui conservera le contexte au fil du temps, est disponible en avant-première à des fins de recherche pour les clients de Claude Enterprise et Team, et devrait être étendu à d’autres plateformes, a indiqué Anthropic.

Cette initiative est la dernière en date d’Anthropic visant à tirer parti de la forte demande initiale des entreprises pour ses outils d’IA, ce qui a contribué à faire grimper sa valorisation à 965 milliards de dollars, dépassant ainsi celle d’OpenAI.

Anthropic a précisé que les administrateurs peuvent contrôler étroitement les données et les outils auxquels Claude Tag peut accéder dans chaque canal, ce qui contribue à protéger les informations sensibles.

Cat Wu, responsable produit chez Anthropic pour Claude Code, a déclaré que ce programme d’IA se démarquait des annonces précédentes, car il agirait de manière proactive dans n’importe quel canal Slack et permettrait à plusieurs personnes d’interagir avec lui.

« Bon nombre de ces fonctionnalités existaient déjà, mais le fait de pouvoir le taguer de la même manière qu’un collègue est vraiment très puissant », a déclaré Mme Wu à Reuters.

Par exemple, Mme Wu a expliqué qu’elle avait donné à son propre Claude Tag l’accès à Gmail afin qu’il lise ses messages, signale lorsqu’une personne importante lui écrit, puis lui envoie une notification sur Slack, où elle se dit plus réactive.

Anthropic s’efforce d’étendre cette fonctionnalité à d’autres plateformes dans les semaines à venir, a-t-elle ajouté.