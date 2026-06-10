Anthropic exhorte les États-Unis à ne pas bloquer les lois étatiques sur l'IA sans avoir établi de normes fédérales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Anthropic exhorte également le Congrès à exiger des tests de sécurité indépendants pour les modèles d'IA avancés

* L'entreprise appelle à moderniser les systèmes d'assurance chômage pour faire face aux licenciements potentiels liés à l'IA

* Le président Trump a appelé à l'adoption d'une législation fédérale qui prévaudrait sur les lois étatiques en matière d'IA

(Ajoute des informations contextuelles sur Trump et Anthropic aux paragraphes 2, 4 à 7) par Courtney Rozen

Anthropic a appelé mercredi le Congrès américain à ne pas bloquer les réglementations étatiques sur l'IA, à moins que les législateurs n'adoptent une loi fédérale "rigoureuse" traitant des "risques catastrophiques liés à l'IA", selon un communiqué de l'entreprise, dans le cadre d'une proposition plus large visant à établir des règles sur cette technologie.

Le président américain Donald Trump a exhorté le Congrès à adopter une législation qui prévaudrait sur les règles des États en matière d’IA. Anthropic s’est exprimée mercredi sur ce sujet, ajoutant que le Congrès devrait exiger des entreprises d’IA qu’elles soumettent leurs modèles les plus puissants à des tests de sécurité indépendants, selon un communiqué de la société.

Anthropic se prépare à une introduction en Bourse aux États-Unis. Cette cotation représenterait l'une des entrées en Bourse les plus marquantes de ces dernières années, susceptible de redéfinir les indices de référence, les flux d'investisseurs et le contexte général qui anime les actions américaines.

Anthropic n'a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant le calendrier de cette proposition politique.

La société aurait besoin du soutien du président américain Donald Trump pour faire avancer ses objectifs politiques à Washington.

Les relations entre Trump et Anthropic se sont rompues plus tôt cette année après que la société a refusé d'autoriser l'armée américaine à utiliser ses modèles d'IA pour la surveillance intérieure et des systèmes d'armes entièrement autonomes. Le gouvernement a riposté en l'inscrivant sur une liste noire de sécurité nationale, qui doit entrer en vigueur plus tard dans l'année.

Le conflit entre l'administration Trump et l'entreprise montre des signes d'apaisement au sein de certaines branches du gouvernement américain, a rapporté Reuters le 5 juin.

Mercredi, l'entreprise a également exhorté le Congrès et les États à moderniser la technologie utilisée pour verser les allocations chômage afin de se préparer à d'éventuels licenciements liés à l'IA. La moitié des Américains craignent que l'essor de l'IA ne les prive, eux ou un membre de leur foyer, de leur emploi, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé lundi.

La technologie utilisée pour verser les allocations chômage "n’est pas suffisamment préparée à un choc majeur sur le marché du travail", a déclaré l’entreprise.