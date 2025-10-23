Anthropic étend l'utilisation des puces TPU de Google Cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a déclaré jeudi qu'elle allait étendre l'utilisation des puces TPU de Google Cloud, permettant ainsi à la startup d'intelligence artificielle d'accéder à la capacité et aux ressources informatiques nécessaires pour former les prochaines générations de modèles de Claude.