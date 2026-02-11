Anthropic doit prendre en charge une partie des coûts liés à l'expansion des centres de données, qui risque d'alourdir les factures d'électricité

La société d'intelligence artificielle Anthropic a annoncé mercredi des initiatives visant à limiter l'impact des centres de données sur les prix de l'énergie pour les consommateurs, dans un contexte d'investissements accrus dans les infrastructures gourmandes en énergie nécessaires à la technologie de l'intelligence artificielle.

Anthropic couvrira tous les coûts de mise à niveau du réseau nécessaires pour connecter ses centres de données en augmentant ses frais d'électricité mensuels, évitant ainsi qu'ils ne soient répercutés sur les consommateurs, a déclaré l'entreprise.

Alors que les grandes entreprises technologiques et les dirigeants politiques américains préconisent une expansion rapide de la capacité des centres de données et de la production d'électricité pour que le pays reste compétitif dans le domaine de l'intelligence artificielle, les communautés locales expriment leurs inquiétudes .

Les Américains s'inquiètent de l'impact que ces installations gourmandes en énergie pourraient avoir sur leurs factures d'électricité et sur l'utilisation des terres, de l'eau et des autres ressources naturelles de la région.

Anthropic a déclaré qu'elle mettrait en place une nouvelle production d'électricité et augmenterait la capacité du réseau pour répondre aux besoins en électricité de ses centres de données, plutôt que d'acheter des crédits ou de passer des contrats pour la capacité existante.

Lorsque la nouvelle production d'électricité n'est pas en ligne, l'entreprise travaillera avec les services publics et des experts externes pour estimer et compenser les effets des prix liés à la demande de ses centres de données, a ajouté Anthropic.

Ces mesures sont similaires aux efforts de Microsoft présentés le mois dernier, lorsque le géant de l'informatique en nuage a déclaré qu'il paierait des tarifs suffisamment élevés pour couvrir ses coûts d'électricité et qu'il travaillerait avec les services publics locaux pour augmenter l'approvisionnement en cas de besoin pour ses centres de données.

Anthropic a déclaré mercredi qu'elle investissait également dans la recherche visant à réduire la consommation d'énergie de ses centres de données ainsi que dans des outils d'optimisation du réseau.

L'entreprise travaillera également avec les dirigeants locaux sur des mesures telles que le soutien aux programmes d'éducation et la collaboration avec les petites entreprises.