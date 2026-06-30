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Anthropic dévoile « Claude Science », une plateforme d'IA dédiée à la recherche scientifique
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a lancé mardi « Claude Science », une plateforme d’IA conçue pour aider les scientifiques à optimiser leurs recherches, à analyser des données et à gérer des flux de travail informatiques complexes.

Ce lancement s'inscrit dans le cadre de l'initiative d'Anthropic dédiée aux sciences de la vie et à la santé, que cette entreprise , en passe d'entrer en bourse, développe depuis octobre 2025.

Voici quelques détails concernant ce lancement:

* Claude Science regroupe des bases de données, des outils de programmation, des ressources de calcul et des flux de travail de recherche au sein d’un même espace de travail, aidant ainsi les scientifiques à analyser la littérature scientifique, à effectuer des analyses, à créer des figures et des manuscrits, et à retracer les résultats jusqu’à leur code source et leur environnement.

* L’outil est préconfiguré avec plus de 60 bases de données scientifiques et peut générer des artefacts scientifiques tels que des structures protéiques en 3D, des pistes de navigateur génomique et des schémas chimiques, a indiqué Anthropic.

* Claude Science s’appuie sur les modèles Claude existants d’Anthropic, qui ont fait l’objet des évaluations standard de l’entreprise en matière de mise à l’échelle responsable et de biosécurité.

* Plusieurs organismes de recherche et entreprises testant la plateforme en version bêta ont fait état de gains d’efficacité significatifs, a ajouté Anthropic.

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