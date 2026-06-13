Anthropic désactive ses modèles d'IA de pointe suite à une décision américaine limitant l'accès des utilisateurs étrangers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon Anthropic, la décision américaine repose sur un risque “limité” de “jailbreak”

* Anthropic conteste la décision américaine de suspendre l'accès aux modèles Fable 5 et Mythos 5

* Le gouvernement américain avait inscrit Anthropic sur la liste noire des sous-traitants du Pentagone à la suite d'un autre différend

(Ajout des commentaires du Pentagone aux paragraphes 11 et 12, des détails sur l'introduction en bourse au paragraphe 13 et des informations sur le personnel d'Anthropic au paragraphe 25) par Mrinmay Dey, Jeffrey Dastin et Chris Thomas

Anthropic a déclaré vendredi qu'elle allait "désactiver brusquement" ses modèles d'IA les plus avancés pour tous les utilisateurs après que le gouvernement américain lui a ordonné de suspendre l'accès à ces modèles pour les ressortissants étrangers, invoquant des préoccupations de sécurité nationale.

La société a reçu la directive de contrôle des exportations lui enjoignant de suspendre l'accès à Fable 5 et Mythos 5 pour tous les ressortissants étrangers, sans qu'aucun détail spécifique concernant les préoccupations de sécurité nationale ne lui soit fourni, a déclaré Anthropic dans un communiqué.

Selon Anthropic, le gouvernement estime qu’il existe un moyen de contourner, ou de "jailbreaker", une mesure de sécurité qui empêcherait l’utilisation de Fable 5 pour identifier des vulnérabilités logicielles, a déclaré la société.

Cette décision intervient alors qu’un précédent différend entre des responsables de l’administration Trump et Anthropic, en passe d’entrer en bourse, semblait s’apaiser au sein de certaines branches du gouvernement américain.

Les relations entre Anthropic et le gouvernement se sont rompues cette année après que la société a refusé d'autoriser l'armée américaine à utiliser ses modèles d'IA pour la surveillance intérieure et des systèmes d'armes entièrement autonomes. Le gouvernement a réagi en inscrivant Anthropic sur une liste noire de la chaîne d'approvisionnement, qui doit entrer en vigueur plus tard dans l'année.

Cette mesure marque également une escalade majeure des efforts américains visant à freiner les capacités d'IA des adversaires étrangers. Pendant des années, les contrôles à l'exportation américains se sont concentrés sur les puces et les outils qui alimentent l'IAplutôt que sur la restriction de l'accès étranger à l'IA elle-même.

Anthropic a déclaré que le gouvernement ne lui avait fourni que "des preuves verbales d'un éventuel jailbreak limité et non universel".

“Nous ne sommes pas d'accord avec le fait que la découverte d'un contournement potentiel limité doive justifier le retrait d'un modèle commercial déployé auprès de centaines de millions de personnes”, a déclaré la société.

La directive du gouvernement et la réponse d'Anthropic mettent en évidence les tensions croissantes entre les développeurs d'IA et les régulateurs quant à la manière d'évaluer les risques liés aux “jailbreaks”, ou méthodes utilisées pour contourner les mesures de sécurité des modèles.

Pas plus tard que mercredi, Anthropic avait appelé à un renforcement de la surveillance américaine de l’IA, y compris la possibilité de bloquer les modèles présentant des risques inacceptables. Elle a toutefois déclaré que la mesure prise vendredi par le gouvernement ne respectait pas les principes d’une réglementation équitable et fondée sur des faits.

La directrice des systèmes d'information du Pentagone, Kirsten Davies, a déclaré dans un message publié sur X que le département de la Défense soutenait la priorité accordée à la sécurité nationale.

“Certaines choses sont tout simplement plus importantes que les cycles de revenus, les pièges à clics et les valorisations pré-IPO. L'Amérique d'abord. Toujours”, a déclaré Mme Davies.

Anthropic a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis le mois dernier, devançant ainsi son rival OpenAI dans la course à l'entrée sur les marchés publics.

CYBERATTAQUES SOPHISTIQUÉES

En début de semaine, Anthropic a lancé un modèle d’IA baptisé Claude Fable 5, représentant un nouveau niveau de capacité qu’elle qualifie de “classe Mythos”. Le modèle est assorti de garde-fous interdisant son utilisation dans des domaines à risque tels que la cybersécurité, que certains utilisateurs ont jugés “trop larges”, a déclaré Anthropic.

Selon les experts, les modèles Mythos, s’ils tombaient entre de mauvaises mains, pourraient considérablement accélérer les cyberattaques sophistiquées, en particulier dans des secteurs tels que le secteur bancaire qui s’appuient sur des systèmes technologiques complexes, interconnectés et souvent vieux de plusieurs décennies.

Anthropic a déclaré avoir collaboré avec le gouvernement américain, entre autres, sur les questions de sécurité avant le lancement de Fable, et que les modèles de fournisseurs d’IA concurrents montraient une capacité similaire à détecter des bugs mineurs dans le code.

“L'effet net de cette décision est que nous devons désactiver immédiatement Fable 5 et Mythos 5 pour tous nos clients afin de garantir la conformité. L'accès à tous les autres modèles d'Anthropic ne sera pas affecté”, a déclaré Anthropic.

Anthropic a déclaré qu’il estimait qu’il s’agissait d’un “malentendu” et qu’il s’efforçait de rétablir l’accès aux modèles dès que possible.

“Si cette norme était appliquée à l'ensemble du secteur, nous pensons qu'elle mettrait pratiquement un terme à tous les nouveaux déploiements de modèles pour l'ensemble des fournisseurs de modèles de pointe”, a déclaré la société.

La division cloud d'Amazon, AWS, a déclaré vendredi soir qu'Anthropic lui avait demandé de révoquer l'accès aux modèles pour “tous les utilisateurs dans toutes les régions”.

Un responsable américain a confirmé que le département du Commerce avait émis une directive de contrôle des exportations visant à suspendre tout accès à Fable 5 et Mythos 5 par des ressortissants étrangers.

Dean Ball, un ancien responsable de la Maison Blanche qui a contribué au plan d’action sur l’IA publié par l’administration à l’été 2025, a déclaré dans un message sur X que cette directive suggère que tous les “non-Américains” se verraient interdire l’utilisation des derniers modèles d’Anthropic, y compris ceux basés aux États-Unis.

“Cela signifie que vous devrez probablement prouver votre citoyenneté pour utiliser les modèles d’Anthropic”, a déclaré M. Ball.

Plusieurs membres clés du personnel d’Anthropic, dont le cofondateur Chris Olah, le chercheur en IA Andrej Karpathy et la philosophe Amanda Askell, sont nés en dehors des États-Unis. Reuters n’a pas pu déterminer leur statut de citoyenneté, et un porte-parole d’Anthropic a refusé de commenter la question de savoir si ces membres du personnel perdraient l’accès aux modèles d’IA.