Anthropic demande au tribunal de suspendre sa désignation par le Pentagone comme risque pour la chaîne d'approvisionnement
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 05:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a demandé mercredi à une cour d'appel américaine de suspendre la désignation par le Pentagone de l'entreprise comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement en vertu d'une loi plus large, dans l'attente d'un examen judiciaire de l'affaire.

Dans une requête déposée auprès de la cour d'appel du district de Columbia, Anthropic a déclaré que la décision du Pentagone causerait à l'entreprise un "préjudice irréparable".

Anthropic a également déposé un recours devant un tribunal fédéral de Californie pour empêcher le Pentagone de l'inscrire sur une liste noire en matière de sécurité nationale.

