Anthropic conclut un accord avec le centre de données de SpaceX alors qu'elle poursuit ses efforts en matière de codage IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Anthropic renforce considérablement la capacité de ses centres de données et double les limites de Claude Code pour ses abonnements payants

* Musk fait l'éloge de l'IA d'Anthropic au service de l'humanité, revenant sur ses critiques antérieures et apportant son soutien

* Anthropic dévoile une fonctionnalité d'IA “dreaming”, dans le but d'attirer les développeurs de logiciels et les entreprises

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Jeffrey Dastin et Aditya Soni

Anthropic a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour exploiter les ressources informatiques de SpaceX, la société d'Elon Musk, marquant ainsi une détente avec celui qui était autrefois son détracteur et un coup de pouce pour les deux entreprises dans la course à l'intelligence artificielle, où les enjeux sont considérables. En vertu de cet accord, Anthropic utilisera toute la puissance de calcul du centre Colossus 1 de SpaceX à Memphis, dans le Tennessee, qui abrite plus de 220 000 processeurs Nvidia

NVDA.O et fournira au créateur du chatbot Claude 300 mégawatts de capacité supplémentaire d'ici un mois.

Cet accord offre à SpaceX, qui s'apprête à entrer en bourse, un client de marque alors qu'elle cherche à convaincre les investisseurs de ses ambitions en matière d'IA, tout en aidant Anthropic à pallier ses contraintes de capacité suite à une forte hausse de la demande pour ses produits, tels que son outil de codage IA, Claude Code.

Cette annonce intervient alors qu'Anthropic organisait mercredi une journée des développeurs à San Francisco, au cours de laquelle la société a dévoilé une nouvelle fonctionnalité de l'IA Claude appelée “dreaming”, destinée à aider ses systèmes d'IA à apprendre en analysant le travail effectué entre les sessions, en identifiant des schémas récurrents et en mettant à jour les fichiers qui stockent les préférences des utilisateurs et d'autres éléments contextuels.

Fort de la capacité supplémentaire issue de l'accord avec SpaceX et d'autres accords similaires récents, Anthropic a déclaré qu'il doublait les limites de débit de Claude Code pour ses forfaits payants, supprimait les plafonds d'utilisation aux heures de pointe pour les comptes Pro et Max et augmentait considérablement le volume de requêtes que les développeurs peuvent adresser à ses modèles Claude Opus.

La société a également déclaré qu'elle souhaitait collaborer avec SpaceX pour développer des centres de données orbitaux spatiaux d'une capacité de plusieurs gigawatts – l'un des principaux objectifs de Musk et l'un des principaux moteurs de l'introduction en bourse de SpaceX, car ce projet devrait être très coûteux et techniquement complexe.

Ryan Mallory, directeur général de l'opérateur de centres de données Flexential, a déclaré: “Le fait que des entreprises sérieuses discutent même de capacité de calcul dans l'espace montre à quel point le marché recherche activement de la puissance et de l'échelle.”

MUSK REVIENT SUR SA POSITION CONCERNANT ANTHROPIC

Dans une déclaration publiée sur X, Musk a déclaré avoir pris la décision de louer de la puissance de calcul après avoir passé du temps avec les dirigeants d’Anthropic la semaine dernière. Il s’est dit impressionné par leur travail visant à garantir que l’IA Claude d’Anthropic soit “bénéfique pour l’humanité”.

“Personne n’a déclenché mon détecteur de malveillance,” a écrit Musk, qui est en procès contre OpenAI et son directeur général Sam Altman pour avoir prétendument manqué à sa mission de développer l’IA pour le bien de l’humanité.

Il a ajouté que SpaceX avait transféré ses efforts de formation en IA vers Colossus 2 et qu’il fournirait de la capacité de calcul à d’autres entreprises d’IA menant des efforts similaires en faveur de l’humanité, à l’instar de la manière dont SpaceX lance des satellites pour ses concurrents à des “conditions et tarifs équitables”.

Ces commentaires marquent un revirement radical par rapport aux remarques faites par Musk en février, lorsqu’il avait accusé l’IA d’Anthropic d’être biaisée. “Franchement, je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit que vous puissiez faire pour échapper à l’ironie inévitable qui veut qu’Anthropic finisse par être misanthrope,” avait-il écrit à l’époque dans un message sur X.

LES EFFORTS D'ANTHROPIC POUR CONQUÉRIR LES CLIENTS ENTREPRISES

Anthropic a annoncé mercredi que sa fonctionnalité “dreaming” était disponible en avant-première à des fins de recherche et qu’elle était fournie avec son logiciel de gestion d’agents, c’est-à-dire de programmes d’IA qui effectuent des tâches avec une intervention humaine minimale. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'Anthropic visant à conquérir des clients professionnels , suite à la popularité croissante de Claude Code qui a intensifié la concurrence et incité OpenAI à réduire ses efforts, notamment sur son outil de génération vidéo Sora, pour se concentrer davantage sur le marché en pleine expansion du codage alimenté par l'IA.

Sur scène lors de l'événement de San Francisco, Boris Cherny, responsable de Claude Code chez Anthropic, a montré comment les développeurs pouvaient configurer des “routines” qui programment le programmeur informatique IA d'Anthropic pour qu'il passe à l'action.

“Le réglage par défaut n’est pas: ‘Je vais demander à Claude Code de faire quelque chose.’ Le réglage par défaut est désormais: ‘Je vais demander à Claude de demander à Claude Code de faire quelque chose’,” a-t-il déclaré.

M. Cherny a conclu son discours par un message sur le potentiel productif de l’IA. “La capacité est déjà là. Il ne reste plus qu’à déterminer à quelle vitesse nous allons la mettre en œuvre,” a-t-il déclaré.