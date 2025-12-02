Anthropic acquiert la startup Bun, spécialisée dans les outils de développement, pour développer le codage de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup Anthropic, spécialisée dans l'intelligence artificielle, a annoncé mardi l'acquisition de Bun, qui aide les développeurs à exécuter et à gérer les codes plus efficacement, alors que le fabricant de Claude cherche à améliorer la vitesse et la stabilité de son agent de codage.

Bun devrait aider Anthropic à développer son outil de génération de code Claude Code, qui a atteint un chiffre d'affaires annualisé d'un milliard de dollars depuis son lancement en début d'année. Anthropic utilise déjà Bun depuis plusieurs mois.

Claude Code, disponible depuis le mois de mai, a été adopté par de grandes entreprises telles que Netflix NFLX.O , Spotify

SPOT.N et Salesforce CRM.N .

"Bun jouera un rôle déterminant en nous aidant à construire l'infrastructure de la prochaine génération de logiciels", a déclaré Anthropic.

Fondée par Jarred Sumner en 2021, Bun est une boîte à outils logicielle tout-en-un, combinant l'exécution du code, la gestion des paquets, le regroupement et les tests.

L'accord, dont les conditions financières n'ont pas été communiquées, marque une avancée significative d'Anthropic dans le domaine des outils pour développeurs et fait suite à une expansion rapide alimentée par d'importants bailleurs de fonds.

Le mois dernier, , Microsoft MSFT.O et Nvidia

NVDA.O ont annoncé leur intention d'investir jusqu'à 15 milliards de dollars dans Anthropic, dans le cadre du dernier partenariat axé sur l'IA qui comprend également un engagement de 30 milliards de dollars du fabricant de Claude à utiliser les services en nuage de Microsoft.

Fondée en 2021 par d'anciens employés d'OpenAI, Anthropic a récemment été évaluée à 183 milliards de dollars et est devenue une rivale majeure d'OpenAI, grâce à l'adoption massive de ses services par les entreprises.