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Anthony Vaccarello quitte la direction artistique de Saint Laurent
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 08:50

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Le styliste belge Anthony Vaccarello quitte Saint Laurent après une décennie en tant que directeur artistique de la prestigieuse maison de mode détenue par Kering PRTP.PA , a annoncé vendredi Saint Laurent.

La maison dit annoncer prochainement sa nouvelle direction créative.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

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