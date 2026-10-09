Anthony Vaccarello quitte la direction artistique de Saint Laurent

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Le styliste belge
Anthony Vaccarello quitte Saint Laurent après une décennie en
tant que directeur artistique de la prestigieuse maison de mode
détenue par Kering
PRTP.PA
, a annoncé vendredi Saint Laurent.
La maison dit annoncer prochainement sa nouvelle direction
créative.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van
Overstraeten)
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de la valeur de l'introduction en bourse au paragraphe 1: 5 milliards de dollars ...
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Un peu moins de 150 lycées restent fermés vendredi en France au lendemain de l'annonce par le gouvernement du déploiement en urgence de 3.000 professeurs remplaçants, une première réponse à l'une des revendications de jeunes mobilisés qui appellent à une nouvelle ...
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Née en Franche-Comté dans l'entre-deux-guerres, la célèbre Vache qui rit fête les 100 ans de son usine historique de Lons-le-Saunier, où elle recourt au numérique et à l'intelligence artificielle pour moderniser la production des fameuses portions triangulaires ...
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information fournie par Zonebourse•09.10.2026•09:20•
La société a annoncé avoir livré 178 532 véhicules à ses clients à travers le monde sur les neuf premiers mois de l'année, contre 212 509 unités un an plus tôt. L'évolution des livraisons au troisième trimestre s'inscrit dans la continuité des tendances observées ...
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