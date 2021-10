ANTEVENIO: Résultats semestriels 2021

Madrid, le 15 octobre 2021 à 8h00 - Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), leader des technologies et contenus marketing en Europe du Sud et en Amérique, présente aujourd'hui ses résultats semestriels clos au 30 juin 2021.

Reprise confirmée au 1er semestre 2021

Dans la continuité du second semestre 2020, Antevenio a confirmé la reprise de ses activités avec un chiffre d'affaires consolidé de 45,5 M€ au 30 juin 2020, en hausse de 30% par rapport au CA pro forma du 1er semestre 2020. La progression du chiffre d'affaires est notamment portée par le dynamisme des filiales en Amérique Latine et aux USA et le développement des activités de Digital Media Trading (+40% en pro forma à 40,4 M€). Les deux autres pôles ont également bénéficié de la reprise et des synergies commerciales liées au rapprochement, avec +15% de croissance pro forma pour les activités Publishing (3,1 M€) et +8% (pro forma) pour les Technologies et Services Marketing (6,9 M€).