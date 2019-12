Antevenio prévoit un chiffre d'affaires d'environ 25 M€ en 2019

Antevenio prévoit un chiffre d'affaires d'environ 25 M€ en 2019Dans un contexte de ralentissement du marché de la publicité digitale, les résultats 2019 repasseront dans le rouge pour la première fois depuis 5 ansLa réorganisation en cours, liée à l'intégration au sein du groupe ISP Digital, s'intensifie pour retrouver rapidement croissance et rentabilitéMadrid, le 27 décembre 2019 à 8h00 - Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), leader des technologies et contenus marketing en Europe du Sud et en Amérique, clôturera l'exercice 2019 légèrement au-dessus des 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce niveau d'activité, conjugué aux coûts d'ajustement des équipes de direction, ne sera pas suffisant pour maintenir une rentabilité positive et le groupe prévoit cette année un résultat d'exploitation négatif.Cette contre-performance est liée au ralentissement du marché de la publicité digitale en Europe et plus particulièrement à l'impact de la règlementation RGPD et du changement d'algorithme de Facebook, sur les revenus de co-registration.Face à cette situation, la stratégie initiée cette année consistant à renforcer les synergies existantes entre Antevenio et sa maison-mère le Groupe ISP Digital s'accélère, avec une réorganisation au niveau des directions de zone et des filiales.