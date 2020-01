Antevenio : Agenda financier 2020

Madrid, le 14 janvier 2020 à 17h45 - Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), leader des technologies et contenus marketing en Europe du Sud et en Amérique, présente aujourd'hui son agenda financier 2020 :



Chiffre d'affaires annuel 2019

27 février 2020

Résultats annuels 2019

16 avril 2020

Assemblée Générale Annuelle 2020

19 juin 2020

Chiffre d'affaires semestriel 2020

23 juillet 2020

Résultats semestriels 2020

8 octobre 2020



Les publications financières auront lieu avant ouverture du marché. Ce calendrier est indicatif et peut être soumis à modifications.