ANNUAIRE-Les négociateurs voient un rebond après que les volumes mondiaux de fusions et acquisitions ont atteint leur niveau le plus bas depuis dix ans

par Anirban Sen et Anousha Sakoui

Fusions et acquisitions (M&A) L'activité des fusions et acquisitions a atteint en 2023 son niveau le plus bas depuis dix ans au niveau mondial, les taux d'intérêt élevés et le ralentissement économique ayant pesé sur la confiance des entreprises en matière de transactions, mais les banquiers et les avocats de s'attendent à une reprise à mesure que la situation s'améliorera.

Le volume total des fusions et acquisitions a chuté de 18 % pour atteindre environ 3 000 milliards de dollars, selon les données les plus récentes de Dealogic, soit le niveau le plus bas depuis 2013, lorsque le volume des transactions s'élevait à 2 800 milliards de dollars.

Les négociateurs attribuent cette baisse aux taux d'intérêt élevés, qui ont rendu plus coûteux le financement des acquisitions pour les sociétés de capital-investissement et les entreprises dont la cote de crédit est faible. Dans le même temps, l'incertitude économique et la volatilité des marchés ont empêché les acquéreurs et les vendeurs de se mettre d'accord sur les prix des transactions.

"Nous avons été surpris de constater à quel point il était difficile de conclure des transactions en 2023. Je pense qu'il y aura un rebond des fusions-acquisitions, mais il reste à voir dans quelle mesure elles se concrétiseront en 2024 et dans quelle mesure il s'agira d'une préparation pour 2025", a déclaré Paul J. Taubman, fondateur et directeur général de la banque d'investissement PJT Partners PJT.N .

Le volume des fusions et acquisitions aux États-Unis - le plus grand marché mondial de la banque d'investissement - a diminué de 8 % pour atteindre 1,42 trillion de dollars. Les volumes en Europe et en Asie-Pacifique ont diminué plus fortement, de 32 % et 20 % respectivement.

Le volume des rachats d'entreprises par des fonds de capital-investissement a chuté de 38 % au niveau mondial pour atteindre 433,6 milliards de dollars, car les promoteurs financiers ont réduit les rachats d'entreprises par effet de levier (LBO) et ont vendu moins d'entreprises.

"À son apogée, le capital-investissement représentait environ 30 % de l'activité de transaction, et au cours des 12 derniers mois, le secteur a été largement absent du flux de transactions", a déclaré Avinash Mehrotra, co-responsable des fusions et acquisitions pour les Amériques chez Goldman Sachs

GS.N .

En conséquence, les sociétés de capital-investissement ont distribué des capitaux à leurs commanditaires à un rythme beaucoup plus lent que les années précédentes, a-t-il ajouté.

"Les transactions sont devenues plus compliquées, plus difficiles à mener à terme et l'écart entre la valeur de l'acheteur et celle du vendeur s'est creusé. Dans les périodes de récession précédentes, tous ces éléments auraient fait en sorte qu'aucune discussion n'ait lieu. Mais ce que nous avons vu, c'est un niveau très sain de dialogue entre les entreprises", a déclaré Tom Miles, responsable des fusions et acquisitions pour les Amériques chez Morgan Stanley.

Au cours d'une année par ailleurs morose, une série de transactions spectaculaires dans l'industrie du pétrole et du gaz a soutenu les volumes de transactions, tout en stimulant les honoraires des banques d'investissement.

Le pari de 60 milliards de dollars d'Exxon Mobil sur Pioneer Natural Resources et l'acquisition de 53 milliards de dollars de Hess Corp par Chevron Corp (CVX.N) ont été les plus importantes transactions du quatrième trimestre et de l'année entière.

Les signes de reprise ont commencé à se manifester à la fin de l'année. Le volume des transactions a augmenté de 19 % par rapport à l'année précédente au quatrième trimestre, principalement grâce aux transactions dans le secteur de l'énergie.

"Les valorisations d'un certain nombre d'entreprises sont encore relativement faibles, mais cela fait suffisamment longtemps que les conseils d'administration reconnaissent que c'est simplement le monde dans lequel nous vivons actuellement, par opposition au monde dans lequel nous préférerions vivre, et cela facilite la convergence des attentes des acheteurs et des vendeurs à court terme", a déclaré Ben Carpenter, co-responsable des fusions et acquisitions en Amérique du Nord chez JPMorgan Chase.

MANQUE DE CONFIANCE

Un environnement concurrence difficile a également pesé sur la confiance des conseils d'administration et freiné l'appétit stratégique pour les fusions transformatrices. Les transactions d'une valeur supérieure à 5 milliards de dollars sont tombées à 79 contre 93 l'année dernière, tandis que le nombre de transactions d'une valeur supérieure à 10 milliards de dollars est tombé à 33 contre 37 l'année dernière.

"De nos jours, il faut plus d'un an ou 18 mois pour conclure une transaction, et les acheteurs et les vendeurs n'ont pas envie d'être suspendus aussi longtemps et veulent vraiment être indemnisés pour le risque encouru. Les acheteurs et les vendeurs ne sont pas intéressés par un délai aussi long et veulent vraiment être rémunérés pour le risque qu'ils prennent. Cela rend les transactions difficiles dans des secteurs comme la technologie. C'est l'une des principales raisons de la baisse", a déclaré Charles Ruck, président mondial du département des entreprises chez Latham & Watkins.

Les banquiers d'affaires et les avocats spécialisés dans les fusions et acquisitions ont souligné que les opérations transfrontalières sont devenues plus compliquées à réaliser en raison d'examens réglementaires plus stricts et plus longs dans les différents pays. Le volume des transactions transfrontalières s'est élevé à environ 844 milliards de dollars, soit une baisse de 3 % par rapport à l'année dernière.

"La Chine, au lieu d'être un moteur de croissance, est un frein dans de nombreux secteurs", a déclaré Eric Rutkoske, responsable des fusions et acquisitions chez Guggenheim Securities.

Les élections dans différentes parties du monde, y compris aux États-Unis et en Inde, pourraient constituer un autre facteur négatif pour les niveaux d'activité en 2024, car certaines entreprises attendront de voir si les régimes réglementaires changeront.

Mais les banquiers d'investissement ont déclaré qu'il était peu probable que les acheteurs d'entreprise mettent en veilleuse la planification stratégique des fusions et acquisitions.

"Il est peu probable que l'environnement réglementaire des transactions soit significativement différent sous une nouvelle administration américaine, en particulier au cours des 12 premiers mois. Je pense que beaucoup de gens vont de l'avant, étant donné qu'on ne peut pas attendre éternellement", a déclaré Ihsan Essaid, co-responsable des fusions et acquisitions mondiales chez Barclays.

L'activisme des actionnaires, qui est traditionnellement un moteur important de l'activité de fusion et d'acquisition parce qu'il pousse les entreprises à envisager des options de transaction, est en hausse. Barry Weir, co-responsable des fusions et acquisitions EMEA chez Citigroup, a déclaré que la saison des procurations à l'horizon 2024 s'annonçait plus chargée que l'année dernière.

Les conseillers en fusions et acquisitions ont déclaré que le pipeline de transactions jusqu'en 2024 semble plus sain par rapport à la même période de l'année dernière.

"Le pipeline est actuellement plus robuste qu'il ne l'était à n'importe quel moment de l'année dernière", a déclaré Jim Langston, co-responsable des fusions et acquisitions aux États-Unis pour le cabinet d'avocats Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

"Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que le marché a commencé à s'accélérer, à la fois en termes de niveau de confiance des chefs d'entreprise et des conseils d'administration et en termes de nombre d'entreprises qui discutent activement de transactions", a-t-il ajouté.