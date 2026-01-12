Anne-Laurence Roucher quitte Mirova pour Edmond de Rothschild AM

Edmond de Rothschild Asset Management vient de recruter Anne-Laurence Roucher en tant que responsable groupe des actifs non cotés, un poste nouvellement créé.

L’intéressée quitte donc Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable, qu’elle a cofondé en 2012. Elle y a été pendant dix ans directrice générale adjointe. De 2021 à 2025, elle a occupé le poste de responsable du private equity et natural capital.

Chez Edmond de Rothschild Asset Management, Anne-Laurence Roucher aura pour mission de superviser la stratégie d’investissement et les opérations dans les domaines du private equity, de la dette privée d’infrastructures, et de l’immobilier, en cohérence avec l’engagement d’Edmond de Rothschild en faveur de l’investissement durable. Basée à Genève, elle est rattachée à Christophe Caspar, CEO d’Edmond de Rothschild AM, et rejoint le comité exécutif de la société de gestion.

« Cette création de poste vise à développer un plan stratégique ambitieux afin de favoriser la croissance de ces activités », explique un communiqué.

Edmond de Rothschild gère plus de 24 milliards d’euros dans des stratégies sur les marchés non-cotés. « La nomination d’Anne-Laurence marque une étape clef dans le développement de notre ligne métier « Actifs non-cotés ». Elle est chargée d'élaborer une stratégie de développement ambitieuse pour les investissements de la Maison dans les actifs non-cotés et piloter ces activités dans un nouveau chapitre de croissance », a commenté Christophe Caspar.

Laurence Marchal