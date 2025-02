Anne-Laure Frischlander Jacobson sort sa plateforme d’investissement pour les femmes

Transformer la manière dont les femmes appréhendent et gèrent leur avenir financier. Telle est la mission d’Evvest, la plateforme digitale de conseils en investissement lancée officiellement ce 28 janvier par Anne-Laure Frischlander Jacobson, l’ancienne directrice générale du bureau de Paris de BNY Mellon Investment Managers.

La dirigeante avait quitté la société en novembre 2023 . Depuis, elle travaillait sur son nouveau projet, dont elle nous avait confié les grandes lignes en mai 2024.

Evvest s’engage à offrir des solutions d’épargne « personnalisées et accessibles », tout en « promouvant l’autonomie économique des femmes », annonce un communiqué de presse.

Concrètement, la société propose un éventail d’offres et de services en fonction du degré de personnalisation recherché, mais aussi du patrimoine de chaque femme.

Pour commencer, Evvest met à disposition une gamme diversifiée de produits et services censée permettre aux femmes « de gérer leur épargne de manière flexible et autonome ». Cette gamme se compose d’assurances vie, de plans d’épargne en actions, de PER (plan épargne retraite) et de fonds monétaires.

Pour aller plus loin, la société d’Anne-Laure Frischlander-Jacobson propose une gestion pilotée sur ses produits assurance-vie et PER. Trois profils sont accessibles : Evvest Essentiel (un portefeuille responsable avec un investissement d’au moins 50?% dans des actifs responsables), Evvest Impact (sélection de supports d’investissement exclusivement labellisés pour leur impact positif sur l’environnement et le social) et Evvest Ultra (portefeuille personnalisé, avec un profil de risque déterminé selon la situation individuelle, permettant d’intégrer du private equity dans l’assurance vie et le PER dès 20.000 euros).

Enfin, pour les femmes disposant d’un capital supérieur à 100.000 euros, Evvest a mis au point un service d’ingénierie patrimoniale personnalisée, incluant des opportunités exclusives en private equity et des stratégies d’optimisation fiscale.

L’offre « accompagnement Evvest Premium » comprend par ailleurs un réseau de partenaires sélectionnés pour accompagner les femmes sur leur bien-être financier.

« Nous voulons casser les codes, sensibiliser et simplifier l’accès aux solutions financières en redonnant confiance aux femmes dans leurs capacités à investir et à prendre en main leur avenir économique », souligne Anne-Laure Frischlander-Jacobson, citée dans le communiqué.

Laurence Marchal