Anne Laimé nommée DGA chez Crédit Agricole Personal Finance & Mobility
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 11:15
Membre du comité exécutif groupe de CA Personal Finance & Mobility, elle conserve par ailleurs la direction de Smart Conso Crédit Agricole & LCL qui accompagne le développement du crédit à la consommation au sein du groupe Crédit Agricole.
"Anne Laimé apportera toute son expertise et son engagement pour soutenir la mise en oeuvre du plan stratégique 2028 de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility et pilotera le Personal finance en Europe et au Maroc et les activités de Services aux banques", explique la banque.
Valeurs associées
|18,1350 EUR
|Euronext Paris
|-0,22%
