 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Anne Laimé nommée DGA chez Crédit Agricole Personal Finance & Mobility
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 11:15

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, filiale de Crédit Agricole, annonce la nomination d'Anne Laimé en tant que directrice générale adjointe (DGA) en charge de Personal Finance & Banking Servicing.

Membre du comité exécutif groupe de CA Personal Finance & Mobility, elle conserve par ailleurs la direction de Smart Conso Crédit Agricole & LCL qui accompagne le développement du crédit à la consommation au sein du groupe Crédit Agricole.

"Anne Laimé apportera toute son expertise et son engagement pour soutenir la mise en oeuvre du plan stratégique 2028 de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility et pilotera le Personal finance en Europe et au Maroc et les activités de Services aux banques", explique la banque.

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
18,1350 EUR Euronext Paris -0,22%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank