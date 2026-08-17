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Ann-Kristin Erkens reprend les rênes de SIG en tant que CEO
information fournie par Zonebourse 17/08/2026 à 08:40
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SIG Group annonce que son conseil d'administration a nommé Ann-Kristin Erkens au poste de CEO avec effet immédiat, en remplacement de Mikko Keto. Elle continuera parallèlement à occuper le poste de directrice financière jusqu'à la nomination d'un successeur à ce poste.

Mikko Keto a rejoint SIG en tant que CEO au printemps et a travaillé avec l'équipe dirigeante pour développer davantage le programme de transformation de l'entreprise, programme qui "commence à porter ses fruits, comme en témoignent les résultats du 1er semestre 2026".

Le groupe suisse spécialisé dans l'emballage rappelle en effet avoir amélioré sa marge d'EBIT ajustée à 15,6% au 1er semestre 2026 (contre 14,8% un an auparavant), tandis que son flux de trésorerie disponible s'est accru de plus de 100 MEUR sur un an.

Le conseil d'administration de SIG a depuis conclu qu'à ce stade du programme, Ann-Kristin Erkens, qui l'a précédemment dirigé en tant que CEO par intérim d'août 2025 à fin février 2026, est la mieux placée pour le poursuivre en tant que CEO permanente.

Ann-Kristin Erkens a rejoint SIG en tant que directrice financière en novembre 2023. Auparavant, elle a occupé des postes de direction financière, opérationnelle et stratégique pendant plus de 20 ans chez le groupe allemand Henkel.

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