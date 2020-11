Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ankara annonce la fin de la mission de son navire d'exploration sismique Reuters • 30/11/2020 à 09:03









ANKARA, 30 novembre (Reuters) - L'Oruç Reis, un navire turc d'exploration sismique, a regagné le port ce lundi après avoir conduit des travaux dans une zone contestée de Méditerranée orientale. Ce retour se produit moins de deux semaines avant l'ouverture du sommet européen des 11 et 12 décembre au cours duquel le bloc communautaire examinera d'éventuelles sanctions contre la Turquie. La Grèce et Chypre, qui revendiquent aussi ces eaux, considèrent les études sismiques menées par la Turquie comme illégales. Ankara, pour sa part, considère qu'Athènes n'a pas à s'opposer à des travaux d'exploration sismique situés à 15 kilomètres des côtes turques et à 425 km de la Grèce. La France compte parmi les pays qui poussent le plus en faveur de sanctions contre Ankara mais elle n'a toujours pas détaillé les mesures qu'elle préconise. Des sources diplomatiques affirment que les sanctions viseront sans doute le secteur turc de l'extraction d'hydrocarbure. (Tuvan Gumrukcu et Daren Butler, version française Nicolas Delame)

