Anixa Biosciences progresse après l'approbation par le Mexique d'un brevet pour un vaccin contre le cancer du sein
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions d'Anixa Biosciences ANIX.O , société basée à San Jose et spécialisée dans le traitement du cancer, ont augmenté de 7,47% à 3,32 dollars avant la mise sur le marché

** La société déclare que l'Institut mexicain de la propriété industrielle a approuvé un brevet pour son vaccin expérimental contre le cancer du sein

** Le vaccin vise à entraîner le système immunitaire à cibler une protéine liée à la formation de tumeurs, dit la société

** "Le brevet mexicain complète les brevets délivrés aux États-Unis et dans d'autres juridictions internationales clés, et représente une étape importante vers de futurs efforts réglementaires et commerciaux en dehors des États-Unis", déclare la société

** La technologie du vaccin a été développée par le centre de recherche médicale américain Cleveland Clinic et fait l'objet d'une licence exclusive pour Anixa

** Les actions ont augmenté de 34 % en 2025

