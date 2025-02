Anima renoue avec la collecte en 2024

Anima Holding a enregistré une collecte nette de 900 millions d’euros en 2024, renouant avec des flux positifs après des rachats nets de 200 millions en 2023. La société de gestion italienne, qui fait l’objet d’une offre de rachat par Banco BPM, a vu ses encours croître de 6,6?% sur un an à 204,2 milliards d’euros.

Le gros de ces encours est représenté par Anima, avec 192,5 milliards d’euros. Kairos, qui a été racheté en 2024, pèse pour 5,9 milliards d’euros, auxquels s’ajoute 1 milliard d’euros d’actifs sous administration. Enfin, la gestion alternative, proposée par Anima Alternative et Castello SGR, couvre 4,8 milliards d’euros.

En termes de clients, 52?% des encours sont gérés pour le retail et 48?% pour les institutionnels. Sur la clientèle particulière, il est à noter que 28,8?% des encours transitent via le réseau Banco BPM, initiateur d’une offre de rachat. Il s’agit du plus gros « client ». Le deuxième est Monte dei Paschi di Siena, avec 16,3?%. Crédit Agricole Italy représente 2,6?% des encours.

Les revenus totaux d’Anima sont ressortis à 530 millions d’euros, en hausse de 44?% sur un an et son bénéfice net à 227,8 millions, soit une progression de 53?%.

Anima a aussi fait un point sur l’offre de Banco BPM, dont l’annonce a été faite le 6 novembre. L’autorisation des régulateurs (assurance et banque) est attendue pour le 26 février. Après quoi, le processus d’offre pourra suivre son cours.

Laurence Marchal