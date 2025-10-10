 Aller au contenu principal
Anima perd son directeur général
information fournie par Agefi Asset Management  10/10/2025 à 08:00

Alessandro Melzi d’Eril a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d’administrateur délégué et de directeur général d’Anima. Il a quitté les mêmes fonctions au sein de la filiale Anima SGR. L’intéressé est pressenti pour le poste de PDG de Mediobanca.

Le conseil d’administration d’Anima, selon un communiqué publié par le groupe, sera convoqué d’urgence pour prendre acte de la démission et lancer le processus de remplacement. La société a également précisé qu’elle tiendrait compte des indications de l’actionnaire majoritaire (à savoir Banco Bpm depuis avril dernier).

Selon les précisions fournies dans le communiqué officiel, l’administrateur délégué démissionnaire ne détient aucune action d’Anima Holding et n’aura droit à aucune indemnité ou avantage lié à la cessation de ses fonctions.

Anima gère 207 milliards d’euros à fin août 2025.

Laurence Marchal

