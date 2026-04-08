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ANI Pharmaceuticals bondit après le lancement d'un médicament générique pour le cœur
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions du fabricant de médicaments ANI Pharmaceuticals ANIP.O augmentent de 7 % à 85,09 $ avant la mise sur le marché

** La société a lancé une version générique de son médicament Monoket après avoir obtenu l'approbation de la FDA américaine

** Le médicament est le mononitrate d'isosorbide en comprimés de 10 mg et 20 mg, utilisé pour prévenir les douleurs thoraciques liées aux maladies cardiaques, selon la société

** La douleur thoracique, également appelée angine de poitrine, survient lorsque le cœur ne reçoit pas suffisamment de sang et d'oxygène

** Le lancement s'inscrit dans la stratégie de l'ANI qui consiste à vendre des médicaments à faible coût sur des marchés où la concurrence est limitée, indique l'entreprise

** Le directeur général d'ANIP déclare que l'approbation et le lancement soulignent les efforts déployés pour élargir l'accès à des médicaments abordables

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de ~1% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ANI PHARMACEUTIC
79,4700 USD NASDAQ +2,94%
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