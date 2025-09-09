 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Anglo American va fusionner avec Teck Resources dans le cadre d'une opération à $53 mds
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 10:41

La société minière Anglo American AAL.L , cotée à Londres, a annoncé mardi avoir accepté de fusionner avec le groupe canadien Teck Resources

TECKb.TO , ce qui constituerait la plus importante opération de fusion-acquisition dans le secteur minier depuis plus d'une décennie.

Dans le cadre de l'opération proposée, qui devra être approuvée par les autorités réglementaires au Canada et en Afrique du Sud, les actionnaires d'Anglo American détiendraient 62,4 % de la nouvelle société fusionnée, Anglo Teck, tandis que les actionnaires de Teck en détiendraient 37,6 %. Anglo Teck aura son siège au Canada, mais sera coté à Londres, ont indiqué les deux sociétés.

Le titre Anglo American côté à Londres a pris plus de 7 % mardi dans les premiers échanges après l'annonce, tandis que le titre Teck coté à Francfort a bondi de près de 22 %.

Anglo et Teck ont toutes deux fait l'objet de convoitises ces dernières années, Glencore s'intéressant à Teck et BHP à Anglo en raison de leurs vastes portefeuilles de cuivre.

La fusion devrait générer des économies annuelles et des gains d'efficacité de 800 millions de dollars (681,02 millions d'euros) d'ici la quatrième année suivant son achèvement, a déclaré Anglo. La capitalisation boursière combinée des deux entreprises dépasse 53  milliards de dollars.

Le directeur général d'Anglo, Duncan Wanblad, restera directeur général, tandis que Jonathan Price, de Teck, occupera le poste de directeur général adjoint.

Les deux sociétés exploitent des mines de cuivre adjacentes au Chili, Quebrada Blanca et Collahuasi, qui devraient apporter des avantages opérationnels supplémentaires.

La demande de cuivre devrait augmenter fortement, portée par le boom des véhicules électriques et par de nouvelles utilisations, comme les centres de données alimentés par l'IA.

(Clara Denina, Prerna Bedi et Yadarisa Shabongm version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
2 502,000 GBX LSE +9,59%
BHP GRP
23,060 EUR Tradegate +0,68%
GLENCORE
298,900 GBX LSE +4,33%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,48 USD Ice Europ +0,36%
Pétrole WTI
62,71 USD Ice Europ +0,43%
