Anglo American: scission d'Anglo American Platinum en juin

(CercleFinance.com) - Anglo American a fixé le calendrier de la scission d'Anglo American Platinum en juin.



Anglo American a l'intention d'obtenir l'approbation des actionnaires pour la scission d'Anglo American Platinum lors de l'assemblée générale annuelle d'Anglo American le 30 avril 2025, sous réserve des approbations de gouvernance et des autorités réglementaires.



Anglo American Platinum sera déconsolidée d'Anglo American à la suite de la scission. Au 31 décembre 2024, Anglo American Platinum disposait d'environ 0,9 milliard de dollars de trésorerie nette, y compris le paiement anticipé d'environ 0,6 milliard de dollars.



Anglo American Platinum a déclaré un EBITDA ajusté pour 2024 de 19,8 milliards de rands (audité), soit l'équivalent d'environ 1,1 milliard de dollars.



Duncan Wanblad, directeur général d'Anglo American, a déclaré : ' Nous avons un calendrier clair en vue de la déscission d'Anglo American Platinum - le premier producteur mondial de platinoïdes - en juin, avec sa cotation principale à la Bourse de Johannesburg et une cotation supplémentaire à la Bourse de Londres. Conformément à notre engagement à procéder à une scission responsable, Anglo American a l'intention de conserver une participation de 19,9 % dans Anglo American Platinum'.





Valeurs associées ANGLO AMERICAN 2 500,50 GBX LSE +1,52%