Anglo American renoue avec un free cash flow positif en 2025
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 12:21
Cette hausse de l'Ebitda a été portée par un impact favorable de 1 MdUSD lié aux prix de vente réalisés du cuivre et du minerai de fer de haute qualité, ainsi que par la mise en oeuvre de son programme de réduction des coûts de 1,8 MdUSD (incluant 600 MUSD d'économies brutes supplémentaires réalisées en 2025, soit légèrement plus que prévu).
Sur cet exercice, le flux de trésorerie disponible est repassé en positif à 790 MUSD contre -209 MEUR en 2024.
La holding britannique active dans la production et la transformation minière affiche une perte attribuable aux actionnaires de 3,7 MdsUSD contre une perte de 3,06 MdsUSD en 2024. Cela s'explique principalement par une dépréciation d'actifs de 2,3 MdsUSD liée à De Beers (société spécialisé dans le secteur des diamants dont Anglo American détient 85%. Le processus de séparation est d'ailleurs en cours).
La perte par action atteint 3,30 USD en 2025 contre 2,53 USD en 2024.
Il a enregistré un bénéfice avant impôts de 883 MUSD en 2025, contre une perte de 1,36 MdUSD en 2024.
Anglo American proposera un dividende total de 0,23 par action pour l'année (soit 200 MEUR au total), ce qui respecte la politique de distribution de 40% des bénéfices sous-jacents. Il recule de 64% sur un an.
Sa dette nette s'est réduite à 8,6 MdsUSD (contre 10,6 MdsUSD fin 2024), reflétant la vente de la participation résiduelle dans Valterra Platinum (producteur sud-africain de platine).
Les projets de cession d'actifs suivent leurs cours
2025 a été une année de transition majeure pour Anglo American, marquée par une restructuration profonde de son portefeuille et l'annonce de sa fusion avec Teck Resources (entreprise minière canadienne spécialisée dans l'extraction, la transformation et la distribution du plomb, du zinc et du charbon). Les deux groupes vont créer "Anglo Teck", un futur géant des minéraux critiques qui offrira une exposition de plus de 70 % au cuivre.
A ce sujet, le CEO Duncan Wanblad explique que "cet accord de fusion visant à créer Anglo Teck marque une alliance stratégique incontournable. Après avoir reçu l'approbation de la Loi sur Investissement Canada en décembre, suite au soutien massif des actionnaires des deux sociétés, nous continuons d'obtenir les autorisations réglementaires clés. Cela nous permettra d'être en mesure de délivrer de la valeur alors que nous prenons forme en tant que puissance mondiale des minéraux critiques".
Le CEO précise que la société "continue de progresser dans la vente de son activité de charbon sidérurgique ( Steelmaking Coal ), la vente convenue de son activité nickel suit son cours via les approbations réglementaires, et nous avançons dans la séparation de De Beers. Les revenus issus des cessions d'actifs prévues devraient permettre de poursuivre le désendettement du groupe ( deleveraging ). L'objectif d'Anglo American est d'assainir le bilan financier avant de finaliser sa fusion avec Teck avec une structure financière solide.
L'entreprise est aussi optimiste sur ses prévisions de production. Celle du cuivre est attendue entre 700 000 et 760 000 tonnes en 2026, puis entre 750 000 et 810 000 tonnes en 2027, et entre 790 000 et 850 000 tonnes en 2028.
La production de minerai de fer est anticipée entre 55 et 59 millions de tonnes en 2026 (elle a été revue à la hausse par rapport à la prévision précédente de 54-58 millions de tonnes). La production devrait ensuite atteindre entre 59 et 63 millions de tonnes en 2027, puis entre 58 et 62 millions de tonnes en 2028.
