Anglo American entame une procédure d'arbitrage contre Peabody au sujet de l'annulation de l'accord

Anglo American AAL.L a entamé une procédure d'arbitrage contre Peabody Energy BTU.N en réponse à la résiliation d'un accord d'achat des actifs de charbon sidérurgique du géant minier britannique, a déclaré vendredi la société américaine.

En août, Peabody a retiré son offre de 3,78 milliards de dollars pour les actifs australiens de charbon à coke d'Anglo American, les deux sociétés n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur une baisse du prix à la suite d'un incendie dans une mine.

Anglo vendait les mines du bassin de Bowen, dans le Queensland, la première région mondiale de charbon à coke, dans le cadre de son plan de désinvestissement ou de filialisation des actifs non essentiels, après l'échec de la tentative de rachat par son grand rival BHP BHP.AX l'année dernière.

Les activités de la mine de Moranbah North ont été interrompues en avril à la suite d'un incendie souterrain provoqué par des niveaux élevés de gaz. Cette situation a incité Peabody à invoquer une clause lui permettant de se retirer ou de renégocier si un événement négatif majeur survenait entre la signature et l'achèvement du contrat.

"Peabody demeure convaincue qu'un changement négatif important s'est produit, l'autorisant à résilier les accords d'achat", a déclaré le mineur de charbon américain dans une déclaration réglementaire vendredi.

Anglo a jusqu'à présent restitué 29 millions de dollars sur le dépôt de 75 millions de dollars dû à Peabody, a déclaré le mineur de charbon américain, ajoutant que la société a exigé le remboursement du montant restant "sans délai supplémentaire".

Les actions de Peabody Energy étaient en hausse marginale à 29,48 dollars dans lestransactions de pré-marché.