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Anglo American cède ses activités dans le charbon sidérurgique en Australie pour près de 3,9 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 10:15

Anglo American a accepté de vendre son portefeuille de mines de charbon sidérurgique en Australie à Dhilmar Limited (entreprise minière privée basée au Royaume-Uni) pour une contrepartie en espèces pouvant atteindre 3,875 milliards de dollars américains. Cette contrepartie en espèces convenue comprend un versement initial en espèces de 2,3 MdsUSD payable par Dhilmar à la finalisation de l'opération, ainsi qu'un complément de prix lié aux cours (échelonné/indexé) pouvant atteindre 1,575 MdUSD.

Anglo American (holding britannique principalement active dans la production et la transformation minière) utilisera le produit de cette vente en espèces pour réduire sa dette nette.

Ce portefeuille de charbon sidérurgique d'Anglo American se compose principalement :

- d'une participation de 88% dans les coentreprises Moranbah North et Grosvenor ;

- d'une participation de 70% dans la coentreprise Capcoal ;

- d'une participation de 86,36% dans la coentreprise Roper Creek ;

- d'une participation de 51,0% dans les coentreprises Dawson, Dawson South, Dawson South Exploration et Theodore South ;

- et d'une participation de 50% dans la coentreprise Moranbah South.

La transaction est soumise à un certain nombre de conditions, notamment l'obtention des autorisations réglementaires et de concurrence habituelles, ainsi que des accords de préemption.

La contrepartie initiale en espèces est soumise aux ajustements habituels à la finalisation, et celle-ci est attendue d'ici le premier trimestre de 2027.

Parallèlement à cette transaction, Anglo American continue de mener une procédure d'arbitrage contre Peabody concernant l'accord de novembre 2024 prévoyant le rachat par cette dernière du Portefeuille de charbon sidérurgique. Anglo American reste confiante dans le fait que l'incident survenu à Moranbah North, sur lequel s'appuie Peabody pour justifier sa prétendue résiliation de l'accord, ne constituait pas un Changement Défavorable Significatif ( Material Adverse Change ).

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