Angel Studios grimpe après que Roth MKM ait initié une couverture avec 'Buy' (Acheter)

16 décembre - ** Les actions de la société de divertissement Angel Studios ANGX.N sont en hausse de 3,5 % à 5,25 $ en pré-commercialisation après que Roth MKM ait initié une couverture avec une note "achat"

** La société de courtage estime qu'il s'agit d'une plateforme de médias émergents attrayante, affirmant que son contenu s'inscrit dans "un marché important et mal desservi"

** ANGX compte 1,6 million de membres de la Guilde; l'application est installée sur plus de 100 millions d'appareils; l'expansion internationale est considérée comme une opportunité à long terme

** Roth MKM fixe le PT à 9 $ par rapport au PT médian des analystes de 11,50 $ - selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, ANGX a perdu 54,4 % depuis le début de l'année