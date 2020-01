Anevia : Chiffre d'affaires de l'exercice 2019 : 15,8 M€

Croissance organique de +11% en 2019

Comme anticipé, Anevia enregistre une croissance organique du chiffre d'affaires en 2019, en progression de +11,4% par rapport à 2018.

Les activités Telecom et Entreprise participent à cette croissance.

Telecom : croissance à 2 chiffres pour la 4ème année consécutive

L'activité Telecom s'inscrit en hausse de +14,2% sur la période, à 12,0 M€, représentant une 4ème année consécutive de croissance à deux chiffres.

Sur la période 2016-2019, l'activité Telecom d'Anevia enregistre ainsi une croissance moyenne annuelle de son chiffre d'affaires (CAGR) de près de +20%.

Sur l'année, Anevia a bénéficié de l'effet conjugué des facteurs suivants :

- Une base dynamique de clients existants, qui pour une large majorité, une fois une première solution déployée, inscrivent leur collaboration avec Anevia dans la durée, dans le cadre de projets pluriannuels ;

- La transformation commerciale de plusieurs opportunités notamment en Asie et en zone EMEA, portée par l'offre de bout en bout, intégrant les solutions d'encodage, qui procure à Anevia un avantage concurrentiel et une position unique sur le marché qui séduit les donneurs d'ordres.