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Anduril et Qualcomm s'associent pour lancer une nouvelle gamme d'ordinateurs portables fabriqués aux États-Unis
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 20:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stephen Nellis

La société de technologie de défense Anduril a annoncé mardi son intention de fabriquer aux États-Unis une série d’ordinateurs robustes destinés à des clients gouvernementaux et militaires, en utilisant des puces de Qualcomm QCOM.O .

Anduril, dirigée par son fondateur Palmer Luckey, enchaîne les annonces de nouvelles armes militaires et de drones à un rythme soutenu et est en pourparlers pour lever des fonds à une valorisation d’environ 100 milliards de dollars . L’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards de dollars en ⁠2025 et a doublé ses effectifs, a-t-elle indiqué en janvier.

Les ordinateurs portables BlueChip seront fabriqués aux États-Unis, l’assemblage des circuits imprimés devant avoir lieu dans une usine d’Anduril située dans l’Ohio. Anduril a déclaré qu’elle développait également la production américaine du boîtier, des batteries et d’autres composants clés de l’ordinateur portable, tout en sélectionnant d’autres fournisseurs américains pour la production.

Dans un communiqué de presse publié mardi, les deux entreprises ont déclaré qu’elles prévoyaient d’adopter une « approche par étapes » visant à « mettre en place une chaîne d’approvisionnement américaine de bout en bout ».

Lors d’une conférence de presse, Cristiano Amon, directeur général de Qualcomm, a déclaré que les puces Snapdragon X destinées à ces ordinateurs portables seront fabriquées par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW dans ses usines de l’Arizona.

Qualcomm est un nouvel arrivant sur le marché des puces pour ordinateurs portables et a intégré des fonctionnalités de sécurité et d’IA à ses puces. Lors de la conférence de presse, Luckey, d’Anduril, a déclaré que la possibilité de traiter des tâches d’IA en toute confidentialité sur un ordinateur portable constituait une fonctionnalité importante pour les clients des secteurs gouvernemental et de la défense.

"J’utilise mon ordinateur portable BlueChip pour effectuer tout un ensemble de tâches liées à des modèles locaux, pour lesquelles je ne souhaite pas – et n’ai d’ailleurs pas le droit – d’envoyer certaines informations vers le cloud", a déclaré M. Luckey. "Disposer d’appareils capables d’effectuer efficacement des inférences d’IA en local et d’exécuter des modèles locaux est en réalité extrêmement important."

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