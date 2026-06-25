Anduril en pourparlers pour acquérir une usine Nissan afin de fabriquer des drones au Japon

par Tim Kelly, Maki Shiraki et Yoshifumi Takemoto

La société américaine de défense Anduril Industries est en pourparlers pour acquérir l'usine d'assemblage d'Oppama de Nissan Motor, près de Tokyo, alors que le fabricant d'armes autonomes envisage de construire des drones militaires au Japon, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier.

Bien qu'aucune décision n'ait encore été prise, un éventuel accord pourrait transformer l'une des premières usines automobiles japonaises d'après-guerre à grande échelle, longtemps symbole de la renaissance industrielle du pays, en un pôle de fabrication d'armement.

Ces négociations concernant Oppama , dont Reuters fait état pour la première fois, interviennent alors que le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi cherche à développer l'industrie de défense, dans un contexte d'inquiétude croissante quant au risque qu'une crise dans le détroit de Taïwan n'entraîne le Japon dans le conflit et n'épuise ses stocks d'armes.

La Chine, qui considère Taïwan, gouverné démocratiquement, comme faisant partie de son territoire, n'a pas exclu de recourir à la force pour le placer sous son contrôle.

Dans le même temps, tout accord entre Anduril et Nissan pourrait susciter la méfiance des détracteurs, inquiets du recul du Japon par rapport au pacifisme d'après-guerre, et mettre à l'épreuve le soutien de l'opinion publique à la reconversion de l'industrie civile vers la production de défense.

Cela pourrait également soulever des questions concernant le contrôle étranger, car les équipements de défense américains produits au Japon sont généralement fabriqués sous licence par des entreprises nationales.

Le gouvernement de Mme Takaichi devrait dévoiler cette année une nouvelle stratégie de sécurité nationale susceptible d'accélérer les dépenses consacrées aux drones, aux munitions et à d'autres équipements militaires, tout en définissant les mesures visant à développer la production d'armement.

Pour l'instant, Nissan est en pourparlers avec d'autres acheteurs potentiels et Anduril devra encore obtenir des commandes de l'armée japonaise pour justifier tout achat, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer dans les médias.

Elles n'ont pas précisé si Anduril avait soumis une offre pour le site d'Oppama.

Nissan a refusé de commenter l'existence éventuelle de discussions avec Anduril, ajoutant qu'aucune décision n'avait été prise concernant la future propriété de l'usine d'Oppama, dont la fermeture est prévue en 2028.

Anduril a déclaré qu'elle ne commenterait pas les “spéculations du marché”, tout en précisant qu'elle travaillait avec le Japon et qu'elle “explorait les opportunités de renforcer la production locale”.

L'entreprise n'est toutefois pas la seule à s'intéresser au marché japonais des drones, en plein essor. La demande croissante en Asie attire également des entreprises ukrainiennes proposant des drones qui ont fait leurs preuves au combat contre les forces russes, ont indiqué précédemment des sources à Reuters.

RECONVERSION POUR LA DÉFENSE

L'usine d'Oppama, inaugurée en 1961, est située à une heure de train au sud de la capitale et a produit environ 18 millions de véhicules. C'est également là qu'est née la Leaf, le premier véhicule électrique grand public de Nissan, en 2010.

L'année dernière, Nissan avait annoncé la fermeture de l'usine dans le cadre de son plan visant à réduire sa capacité de production d'un million de véhicules et à proposer à ses 2 400 salariés des postes ailleurs au Japon.

Anduril n'a pas encore déterminé l'étendue de ses besoins sur ce site, où les installations de recherche, d'essais et portuaires s'étendent sur 1,7 million de m² (18,3 millions de pieds carrés), mais a proposé de reconvertir les salariés sur place pour la fabrication d'équipements de défense, a indiqué l'une des sources.

Cette usine côtière est située à proximité de la base navale de Yokosuka, quartier général de la Force d'autodéfense maritime japonaise et base du seul groupe aéronaval de porte-avions déployé en avant-poste par la marine américaine. Oppama se trouve également dans la circonscription électorale du ministre de la Défense, Shinjiro Koizumi.

M. Koizumi a rencontré Palmer Luckey, fondateur d'Anduril, en décembre dernier, lors de la visite de ce dernier à Tokyo pour l'inauguration de la filiale japonaise de l'entreprise.

Le Japon avait “beaucoup à apprendre d'Anduril”, a déclaré M. Koizumi plus tard sur X, ajoutant que les liens avec l'entreprise pourraient contribuer au développement de l'industrie de la défense.

La collaboration d'Anduril avec General Motors GM.N aux États-Unis est un exemple de coopération entre les fabricants de drones et l'industrie automobile, a déclaré M. Koizumi au Parlement en avril.

Un porte-parole du ministère japonais de la Défense a refusé de commenter toute discussion concernant Anduril et l'usine Nissan d'Oppama.

Luckey, inventeur du casque de réalité virtuelle Oculus Rift, a cofondé Anduril en 2017. L'entreprise affirme pouvoir fabriquer des armes autonomes à moindre coût et plus rapidement que les sous-traitants de défense établis.

Ce mois-ci, l'armée de l'air américaine a attribué à Anduril et à General Atomics un contrat pour la construction de sa première flotte d'avions de combat semi-autonomes , qui seront associés à des chasseurs pilotés.

L'année dernière, afin de démontrer sa capacité à respecter les exigences japonaises en matière de contenu local, Anduril a construit un prototype de drone baptisé Kizuna, qui signifie “lien” en japonais, en utilisant exclusivement des composants japonais.

La société a également ouvert des filiales à Taïwan et en Corée du Sud afin de tirer parti de l'augmentation des dépenses militaires des gouvernements de la région, qui cherchent à dissuader la Chine de recourir à la force militaire pour faire valoir ses revendications territoriales.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))