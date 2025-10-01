Andrew Obenshain devient directeur général d'Inventiva
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 11:23
Il succède à Frédéric Cren, cofondateur d'Inventiva, qui exerçait les fonctions de directeur général depuis sa création en 2012. Frédéric Cren quitte également le conseil d'administration et travaillera avec Andrew Obenshain afin d'assurer une transition harmonieuse.
'Cette transition de leadership reflète une décision stratégique du conseil visant à soutenir la prochaine phase de croissance et de développement d'Inventiva, avec un accent particulier sur la préparation d'une potentielle commercialisation aux Etats-Unis', explique la société.
Andrew Obenshain apporte plus de 20 ans d'expérience internationale en développement de médicaments, stratégie réglementaire et commercialisation, dernièrement en tant que directeur général de bluebird bio, récemment renommée Genetix Biotherapeutics.
Valeurs associées
|4,9850 EUR
|Euronext Paris
|+2,78%
A lire aussi
-
La banque italienne Monte dei Paschi di Siena devrait nommer Vittorio Grilli, ancien ministre italien des Finances et actuel président de la banque de financement et d'investissement de JPMorgan en Europe au Moyen-Orient et en Afrique, au poste de président de ... Lire la suite
-
Les actions européennes du secteur pharmaceutique bondissent mercredi, dans le sillage de Wall Street, après que le président américain Donald Trump a annoncé mardi un accord avec Pfizer sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme ... Lire la suite
-
PARIS - Le tennisman français Gaël Monfils a annoncé mercredi qu'il prendrait sa retraite sportive à l'issue de la saison 2026. "Aujourd'hui, après avoir fêté mon 39e anniversaire il y a tout juste un mois, je tiens à vous annoncer que l'année à venir sera ma dernière ... Lire la suite
-
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles se penchera jeudi matin sur l'appel formé par la défense du policier renvoyé en cour d'assises pour le meurtre de Nahel Merzouk, le 27 juin 2023 à Nanterre, a indiqué le parquet général à l'AFP. L'adolescent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer