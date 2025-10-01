 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Andrew Obenshain devient directeur général d'Inventiva
01/10/2025

Inventiva annonce la nomination d'Andrew Obenshain au poste de directeur général, à compter du 1er octobre. Il rejoindra aussi le conseil d'administration de la société biopharmaceutique spécialisée dans la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH).

Il succède à Frédéric Cren, cofondateur d'Inventiva, qui exerçait les fonctions de directeur général depuis sa création en 2012. Frédéric Cren quitte également le conseil d'administration et travaillera avec Andrew Obenshain afin d'assurer une transition harmonieuse.

'Cette transition de leadership reflète une décision stratégique du conseil visant à soutenir la prochaine phase de croissance et de développement d'Inventiva, avec un accent particulier sur la préparation d'une potentielle commercialisation aux Etats-Unis', explique la société.

Andrew Obenshain apporte plus de 20 ans d'expérience internationale en développement de médicaments, stratégie réglementaire et commercialisation, dernièrement en tant que directeur général de bluebird bio, récemment renommée Genetix Biotherapeutics.

