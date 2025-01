Andrew N. Ferguson prend les commandes de la FTC

Républicain ancien solicitor general de Virginie, Andrew Ferguson est commissaire de la FTC depuis 2024. "Andrew a fait ses preuves en matière de résistance à la censure des grandes entreprises technologiques et de protection de la liberté d'expression dans notre grand pays ", a déclaré Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

(AOF) - Andrew N. Ferguson a été officiellement nommé président de la Federal Trade Commission (FTC) par le président Donald Trump, en remplacement de l'intransigeante Lina Khan, conformément à l’annonce faite début décembre par le président élu. "Sous la direction du président, nous mettrons fin à l’assaut de l’administration précédente contre le mode de vie américain et nous inaugurerons un nouvel âge d’or pour les entreprises, les travailleurs et les consommateurs américains", a déclaré le nouveau président.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.