Andrew Murray, directeur financier de Fonterra (Nouvelle-Zélande), démissionne et quittera ses fonctions fin 2026

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La société néo-zélandaise Fonterra

FCG.NZ a annoncé vendredi que son directeur financier, Andrew Murray, avait démissionné pour occuper un poste en dehors de l'entreprise.

Voici quelques détails supplémentaires:

* M. Murray a rejoint Fonterra en février 2023 en tant que directeur commercial de la division des marchés mondiaux, avant de prendre les fonctions de directeur financier du groupe un an plus tard

* Au cours de son mandat, il a contribué à mener à bien d’importantes initiatives stratégiques visant à renforcer la performance à long terme et les perspectives de croissance future de l’entreprise laitière, a ajouté la société

* Avant de rejoindre Fonterra, Andrew était directeur financier de Simplot Australia, une entreprise agroalimentaire diversifiée, et a occupé des postes de direction financière chez Mondelez International, la société mère de Cadbury MDLZ.O

* Murray restera directeur financier jusqu’à la fin de l’année 2026, a indiqué Fonterra, précisant qu’elle entamerait immédiatement le recrutement d’un nouveau directeur financier

* Au début du mois de mars, Fonterra avait nommé Richard Allen , un cadre interne, au poste de directeur général, à la suite de la démission de Miles Hurrell