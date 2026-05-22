André Philippides nommé analyste senior chez RBC BlueBay AM

(Zonebourse.com) - RBC BlueBay Asset Management a nommé André Philippides au poste d'analyste senior au sein de son équipe Global Leveraged Finance. Basé à Londres et rattaché à Sid Chhabra, André jouera un rôle clé dans les travaux de l'équipe portant sur les obligations à haut rendement, les prêts à effet de levier et les CLO (Collateralized Loan Obligations).

André Philippides possède plus de 11 ans d'expérience dans la recherche crédit/actions et la gestion de portefeuille. Il a auparavant occupé des postes chez Franklin Templeton, Barclays, Binary Capital Investment Management et StoneHedge Partners. Il est titulaire d'un MSc en marchés financiers et investissements de SKEMA Business School et détient la certification CFA Charterholder.

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