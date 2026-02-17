Anderson Cooper quitte l'émission "60 Minutes" dans le cadre du dernier remaniement de CBS News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anderson Cooper quitte l'émission "60 Minutes" de CBS News après près de deux décennies, dans le cadre du dernier remaniement de personnel qui a touché le célèbre magazine d'information et la chaîne.

Depuis la saison 2006-2007, Anderson Cooper était correspondant de "60 Minutes" dans le cadre d'un accord entre CBS News, propriété de Paramount Skydance PSKY.O , et CNN, propriété de Warner Bros Discovery WBD.O , selon sa page sur le site web de CBS News.

"Pendant près de vingt ans, j'ai réussi à concilier mes emplois à CNN et CBS, mais j'ai maintenant des enfants en bas âge et je veux passer le plus de temps possible avec eux, tant qu'ils veulent encore passer du temps avec moi", a déclaré M. Cooper dans un communiqué publié lundi.

M. Cooper est le dernier journaliste de renom à avoir coupé les ponts avec CBS News depuis l'arrivée de Bari Weiss en tant que nouvelle rédactrice en chef de la chaîne en octobre, à la suite de l'achat par Paramount Skydance de son journal The Free Press.

Commentant le départ de Cooper, CBS News a déclaré: "Nous lui sommes reconnaissants d'avoir consacré une si grande partie de sa vie à cette émission, et nous comprenons l'importance de passer plus de temps avec sa famille"

Mme Weiss a dévoilé sa stratégie en janvier, indiquant qu'elle ajouterait 19 nouveaux collaborateurs et qu'elle s'efforcerait d'apporter une "mentalité de flux" à la chaîne, qui a toujours été à la traîne en termes d'audience par rapport à ses rivales ABC et NBC.

Elle tente de redonner vie à la troisième chaîne d'information, qui a perdu des téléspectateurs à l'ère des médias sociaux et de l'information en ligne.

Weiss a exprimé son intérêt pour que Cooper rejoigne CBS News à plein temps, y compris la possibilité qu'il présente le programme CBS Evening News, selon un rapport de Puck. Paramount Skydance n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Depuis le lancement de l'émission d'information télévisée de CNN "Anderson Cooper 360", diffusée aux heures de grande écoute, M. Cooper a couvert des événements majeurs de l'actualité mondiale, allant des inaugurations présidentielles et des conventions politiques américaines à la fusillade de l'école de Newtown, dans le Connecticut. Il a rejoint CNN en 2001 et a couvert la guerre d'Irak, l'ouragan Katrina et la marée noire dans le golfe du Mexique. Cooper a signé un nouveau contrat avec CNN l'année dernière.

