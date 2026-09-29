Ancora porte son offre sur la division adhésifs de H.B. Fuller à jusqu'à 1,4 milliard de dollars

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(Modification de la source, ajout des détails de l'offre aux points 2 et 3)

L'investisseur activiste Ancora Holdings a annoncé mardi qu'il proposait de débourser entre 1,2 et 1,4 milliard de dollars en espèces pour l'activité FUL.N Building Adhesive Solutions de H.B. Fuller.

* Ancora a indiqué avoir reçu une lettre de Fortress Investment Group confirmant sa capacité à fournir le financement par emprunt nécessaire à l'acquisition

* Ancora a précisé que cette nouvelle offre représentait environ 50 % de la valeur actuelle des capitaux propres de H.B. Fuller, tout en représentant environ 20 % de son chiffre d’affaires consolidé

* Le mois dernier, l’investisseur avait fait une offre pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars , que H.B. Fuller avait rejetée en arguant que cette offre sous-évaluait considérablement la division et ses perspectives de croissance, et qu’elle manquait de détails concernant la capacité de la société d’investissement à mener à bien la transaction

* Ancora avait déclaré que le rejet de H.B. Fuller renforçait ses arguments en faveur d’un renouvellement du conseil d’administration et affirmait que d’autres parties manifestaient de l’intérêt tant pour ce segment que pour l’ensemble de la société

* Au moment de l’offre précédente, Ancora envisageait de mener une bataille pour le contrôle du conseil d’administration de l’entreprise chimique

* Les investisseurs activistes poussent les entreprises à céder tout ou partie de leurs activités alors que les opérations de fusion-acquisition se multiplient, exerçant une pression croissante sur les conseils d'administration et les équipes de direction. Ancora avait également incité le fabricant de produits chimiques Ashland ASH.N à envisager une cession .